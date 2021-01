Covid, in Piemonte registrati 1.146 nuovi casi

Sono 17.191 i test eseguiti, di cui 10.240 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 187, quattro in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti ospedalieri sono 2.847 (+28)

Su 17.191 test, di cui 10.240 antigenici, sono 1.146 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte. Sono 55, di cui tre relativi a oggi, i decessi comunicati dall’Unità di crisi regionale tramite il bollettino odierno, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 8.043. Sono 187 i ricoverati in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti ospedalieri sono 2.847 (+28). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.630. Infine, i casi di guarigione riportati oggi sono 1.671. Attualmente, in Piemonte i positivi sono 21.664. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)