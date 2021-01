Maltempo in Piemonte, chiuse per neve due strade nel Vercellese

Il provvedimento è stato preso per le abbondanti nevicate che stanno interessando la Valsesia e la conseguente allerta valanghe

La Provincia di Vercelli ha disposto la chiusura di due strade montane, la Sp10 che collega Alto Sermenza (da località Pietre. Marce) al comune di Rima San Giuseppe, e la Sp124 che da Alto Sermenza (in località Ferrate) conduce a Carcoforo. Il provvedimento è stato preso per le abbondanti nevicate che stanno interessando la Valsesia, e la conseguente allerta valanghe. L'Ente informa che non appena possibile verrà valutata la possibilità di realizzare una traccia su entrambe le strade.