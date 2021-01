Rave party troncato sul nascere dai carabinieri a Nichelino: 3 denunce

È stato stroncato sul nascere un rave party organizzato a Capodanno in un'area industriale dismessa a Nichelino, in provincia di Torino. I carabinieri hanno fatto saltare i piani a chi aveva organizzato la festa illegale, intervenendo sul posto e non dando neanche il tempo ai ragazzi di piazzare mixer e casse. Tre giovani sono stati denunciati dopo per aver tagliato la rete di recinzione della struttura che avrebbe dovuto ospitate la festa. Poi i lampeggianti accessi delle cinque pattuglie intervenute sul luogo hanno fatto da deterrente per chi aveva raccolto l'invito sui social.