Novi Ligure, positivo al Covid esce da isolamento e picchia genitori

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dopo essersi allontanato da una struttura di Alessandria, dove era stato portato dalla metà di dicembre in regime di isolamento per il suo stato di positività al Covid, e aver picchiato padre, madre e fratello. A intervenire sono stati i carabinieri.

A novembre era stato segnalato per atti di vandalismo

I familiari del 33enne hanno parlato ai militari di reiterate condotte violente di natura sia fisica che psicologica. Lo scorso novembre l'uomo era già stato segnalato per atti di vandalismo perché aveva danneggiato delle auto e delle vetrine dei negozi nel centro di Novi Ligure.