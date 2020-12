Covid, legale Rsa piemontesi: "Personale non vaccinato è inidoneo"

Il personale delle Rsa che non dovesse sottoporsi al vaccino contro il Covid dovrebbe essere ricollocato dal datore di lavoro a svolgere mansioni "che siano prudentemente distanziate dagli ospiti e tali da non generare contatti rischio di contaminazione". E' quanto ha affermato l'avvocato Maria Grazia Cavallo, legale di riferimento di alcune Rsa piemontesi per le questioni Covid. Se il trasferimento non fosse possibile "i lavoratori sarebbero da considerare inidonei alle mansioni di assistenza agli anziani". ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI )

Le parole del legale

approfondimento

Covid Pavia, solo 20% degli operatori delle Rsa vuole fare il vaccino

Secondo l'avvocato Cavallo "la soluzione potrebbe arrivare in tempi brevi soltanto attraverso una norma di legge che, per la sua delicatezza e per il suo 'impatto' sociale, non potrebbe che essere voluta dal Parlamento, finora troppo spesso emarginato dallo strumento del Dpcm". In base al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ha sottolineato il legale, anche sul responsabile di una Rsa ricade l'obbligo di "proteggere costantemente i propri collaboratori con riferimento a rischi per la propria salute" perché è una figura che "ha posizione di protezione e garanzia nei confronti dei collaboratori e degli ospiti della struttura, soggetti peraltro particolarmente fragili". "La violazione di tali doveri - ha continuato Cavallo - potrebbe comportare conseguenze assai gravi, quale la diffusione dei contagi contagi, e significative responsabilità penali". Esiste però anche una norma costituzionale secondo cui "nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari contro la propria volontà, se non per obbligo di legge e sempre nel rispetto della persona". Ecco perché, secondo il legale, "la soluzione potrebbe arrivare in tempi brevi soltanto attraverso una norma di legge".