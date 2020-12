Torino, spacciava droga in monopattino: arrestato

L'uomo ha tentato di scappare a piedi lanciando il monopattino contro i poliziotti e infilandosi in uno stabile, ma è stato raggiunto e bloccato. In tasca aveva 300 euro in contanti e dieci grammi di droga

Un pusher che utilizzava un monopattino elettrico per i suoi spostamenti e raggiungere i clienti è stato arrestato a Torino in via Giachino. L'uomo, di origini marocchine e irregolare sul territorio italiano, ha attirato l'attenzione degli agenti di polizia del Commissariato Barriera di Milano mentre attraversava un area pedonale. Il pusher ha tentato di scappare a piedi lanciando il monopattino contro i poliziotti e infilandosi in uno stabile, ma è stato raggiunto e bloccato. In tasca aveva 300 euro in contanti e dieci grammi di droga. Nello sgabuzzino del suo appartamento sono stati ritrovati altri cento grammi di hashish.