Vaccino Covid, arrivate a Torino 910 dosi destinate al Piemonte

Sono arrivate all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, a bordo di una Jeep Grand Cherokee dei carabinieri, le 910 dosi di vaccino anti Covid destinate al Piemonte per il Vaccine Day. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Destinazione

Sono destinate agli operatori del servizio sanitario regionale e al personale e agli ospiti delle Rsa. Dieci i punti di somministrazione. Ad attendere le dosi l'infettivollogo Giovanni Perri, il primo a sottoporsi alla vaccinazione in Piemonte. Le 910 dosi di vaccino anti Covid destinate al Piemonte saranno distribuite anche agli ospedali Mauriziano, Città della Salute-Molinette, San Giovanni Bosco di Torino, Maggiore di Novara, Santa Croce e Carle di Cuneo, ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, e nella Casa di Riposo 'Città di Asti', Rsa 'La Residenza di Rodello' a Cuneo, Istituto Gaudenzio de Pagarve di Novara. Le dosi saranno suddivise in 210 all'Amedeo di Savoia, 80 in ciascuno dei presidi ospedaliero, 70 in ciascuna Rsa. I primi vaccinati saranno tenuti sotto osservazione per gli eventuali effetti collaterali. Dopo 20 giorni è previsto il richiamo.

Cirio: "La speranza riparte da qui"

"La speranza riparte da qui. #VDay". Così, su Facebook, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta l'avvio delle vaccinazioni anti Covid, partite anche sul territorio piemontese in occasione del Vaccine Day. "Eccole qui - scrive a commento di una foto delle fiale -, sono appena arrivate le prime dosi del vaccino anti Covid destinate al nostro Piemonte. Ora dall'ospedale Amedeo di Savoia di Torino saranno trasportate verso le altre province del Piemonte. La speranza riparte da qui. #VDay".