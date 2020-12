Un incendio è divampato alle prime luci dell’alba a Scopa, Comune di poco più di 350 abitanti in Valsesia, in provincia di Vercelli. Le fiamme hanno coinvolto diverse abitazioni e hanno comportato l’evacuazione di una decina di persone. Risulta ferita una donna di 100 anni, che è in gravi condizioni ed è stata trasferita con l'elicottero del 118 al Cto di Torino.