Torino, due furti e una rapina in meno di 24 ore: tre arresti

Due tentativi di furto e una rapina sono stati messi a segno a Torino nel giro di meno di 24 ore.

Il primo episodio in un negozio di piazza Carducci dove un 29enne è riuscito a sottrarre capi di abbigliamento per un valore di 140 euro, senza staccare la placca anti taccheggio, utilizzando una borsa di carta "schermata". E' stato però notato dal personale di vigilanza che è intervenuto facendo arrestate il 29enne.

Gli agenti della polizia di Stato sono poi intervenuti in un supermercato di corso Montecucco dove il personale aveva fermato un 36enne che aveva rubato 4 bottiglie di amaro. Stesso bottino anche per un 40enne che in un market di via Reiner aveva rubato, nascondendole in uno zaino, diverse bottiglie di vino dal valore di oltre 110 euro. L'uomo inoltre ha colpito al volto un dipendente che ha cercato di fermarlo. Sia il 36enne che il 40enne sono stati arrestati.