Maltrattamenti sulle donne, tre arresti in provincia di Torino

Tre arresti per episodi di maltrattamenti in famiglia sono stati eseguiti dai carabinieri in provincia di Torino. A Moncalieri un uomo di 44 anni è stato arrestato mentre sotto effetto dell'alcol picchiava le propria moglie. A Nichelino è finito in manette per atti persecutori nei confronti della sua ex un 51enne che aveva seguito la donna, di 30 anni, dall'uscita dal lavoro fin sotto casa. Sempre per atti persecutori i militari, a Orbassano, hanno arrestato un 50enne colpito da un ordine di custodia cautelare.