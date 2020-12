Covid in Piemonte, 426 nuovi casi su 3.048 tamponi effettuati

Sono 426 i nuovi casi di positività al Covid segnalati in Piemonte, a fronte dei 908 di ieri. Si tratta del 12.5% dei 3.048 tamponi eseguiti (704 quelli antigenici). Gli asintomatici sono 158, pari al 37,1%. Il totale dall'inizio dell'epidemia è 197.174. I decessi comunicati dall'Unità di crisi sono dodici, tre dei quali avvenuti oggi. In tutto sono ora 7.767. I ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 208 (-6 rispetto a ieri), quelli negli altri reparti a 3.011 (- 18). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.720. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)