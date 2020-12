Covid Piemonte: 978 nuovi positivi su oltre 19mila tamponi

Il rapporto tra test eseguiti e nuovi positivi è del 5 per cento. Si registrano 58 decessi e 1.223 guariti. Calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Cala al 5% il rapporto in Piemonte tra tamponi eseguiti, 19.461 nelle ultime 24 ore, e nuovi positivi, 978. È quanto emerge dal bollettino dell'Unità di crisi regionale, che registra anche 58 decessi, di cui sei verificatisi oggi, e 1.223 guariti. Ancora in caro i ricoveri: 215 in terapia intensiva (-13), 3.239 negli altri reparti (-92). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 36.407. Dall'inizio della pandemia, dunque, i cari di coronavirus accertati in Piemonte salgono a 194.743, i decessi diventano 7.679, mentre i guariti sono 147.203.