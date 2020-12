Torino, aggrediscono e rapinano un rider: arrestati due ragazzi

Due ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri questa notte a Torino con l'accusa di aver aggredito e rapinato un rider che si trovava in zona Vanchiglia per una consegna a domicilio. Secondo quanto ricostruito, i due hanno atteso il suo arrivo e, una volta aperto il portone di casa, lo hanno aggredito colpendolo con pugni al volto prima di sottrargli qualche euro, il cellulare e le chiavi della vettura. I militari dell'Arma della Stazione Po Vanchiglia hanno subito rintracciato i giovani, che avevano cercato di nascondersi, uno nella cantina dell'abitazione e l'altro in casa. Il raider è stato trasportato in ospedale per accertamenti.