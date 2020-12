Covid Piemonte: 674 nuovi casi su oltre 15mila tamponi

Il rapporto tra test e positivi è pari al 4,4 per cento. I decessi registrati sono 50. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Frena la diffusione del Coronavirus in Piemonte. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi regionale sono 674, pari al 4,4% dei 15.483 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 313, pari al 46,4%. Salgono invece i decessi, 50 rispetto ai 43 di ieri, ma solo cinque sono quelli verificatisi oggi, mentre dopo l'aumento di ieri scendono i ricoveri: 228 in terapia intensiva (-9), 3.331 negli altri reparti (-78). Le persone in isolamento domiciliare sono 36.605- I guariti sono 1.540 Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 193.765 positivi, 7.621 decessi e 145.980 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).