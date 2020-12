Incidente in Val di Susa, scontro fra tre auto: morta una donna

Incidente mortale questo pomeriggio in Val di Susa, a San Giorio, in borgata Malpasso. Una donna ha perso la vita in uno scontro con altre due vetture sulla strada provinciale 24. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 con l'elisoccorso e i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il corpo della donna, già deceduta all'arrivo dei soccorsi, e un altro automobilista rimasto ferito.