Covid Piemonte: 848 nuovi casi su oltre 17mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test è pari al 4,9 per cento. Registrati 38 decessi e 3.307 guariti. Calano i ricoveri in terapia intensiva e in altri reparti

Sono 848 i nuovi casi di persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte, pari al 4,9% dei 17.145 tamponi eseguiti, di cui 6.724 test antigenici. Gli asintomatici sono 363, ovvero il 42,8%. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 38 decessi, di cui due verificatisi oggi, e 3.307 guariti. Prosegue il calo dei ricoverati: 234 (-9 rispetto a ieri) in terapia intensiva, 3.437 (-79) negli altri reparti. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.877. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte i decessi sono stati 7.499, mentre i positivi sono 191.483 e i guariti 142.436 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).