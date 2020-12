Picchiava cane al bar e in centro città: denunciato nell’Alessandrino

Un ragazzo, pregiudicato, picchiava il cane al bar e lo frustava per le vie del centro. Per questo è stato denunciato dai carabinieri di Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) per maltrattamento di animali.

Le violenze sul cane

Il giovane era stato notato più volte da cittadini (che sono andati spontaneamente in caserma a segnalarlo) mentre colpiva il cane (meticcio molosso) ripetutamente con il guinzaglio, usato come frusta, o con calci e pugni. Succedeva per le strade del centro storico e all'interno di un bar che era solito frequentare.