Covid: in Piemonte 1.365 nuovi contagi, eseguiti 22.170 tamponi

Su 22.170 tamponi eseguiti, sono 1.365 - di cui il 43% asintomatico - i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi al 6,2%. Dall'inizio dell’emergenza, i contagi rilevati in regione sono stati 190.635. Sono 79, di cui cinque verificatisi oggi, i decessi comunicati dall’Unità di crisi regionale tramite il bollettino odierno, che portano il totale delle vittime a 7.461. Lieve incremento per i ricoverati in terapia intensiva, giunti a 243, tre in più rispetto a ieri, mentre continua a calare il numero delle persone in cura presso gli altri reparti, sceso a 3.516 (- 81). (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)