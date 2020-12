Covid, in Piemonte 1.215 nuovi contagi su 17.493 tamponi

Il rapporto tra positivi e test si attesta al 6,9%. Quasi 4mila i guariti nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 257, nove in meno rispetto a ieri

Su 17.493 tamponi eseguiti, sono 1.215 i nuovi casi di coronavirus registrati in Piemonte, di cui il 45,9% è asintomatico. Il rapporto tra test e positivi si attesta al 6,9%. Sono 89 le vittime comunicate attraverso l’ultimo bollettino dall’Unità di crisi regionale, delle quali 4 riferite a oggi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 257, 9 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti ospedalieri sono al momento 3.698 (-63). Quasi 4mila i nuovi guariti nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.148, mentre i soggetti “attualmente positivi” scendono a 48.103. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)