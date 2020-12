Torino, aggredì 66enne in via Tabacchi per rapinarla: arrestato 17enne

Grazie alle telecamere di videosorveglianza il giovane è stato identificato e ammanettato dai carabinieri. La donna era stata soccorsa da alcune amiche e accompagnata in ospedale, dov’era stata medicata per diverse ecchimosi sul corpo

È stato identificato e arrestato un 17enne di origini marocchine che lo scorso 26 ottobre aveva buttato a terra una donna di 66 anni, procurandole numerose ecchimosi sul corpo, per rapinarla dei suoi braccialetti d'oro. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel luogo dell'aggressione, in via Tabacchi a Torino, i carabinieri sono riusciti a individuare l'autore della rapina.

La vicenda

Il giovane aveva aggredito la 66enne mentre l’anziana tornava a casa. La donna era stata soccorsa da alcune amiche e accompagnata all'ospedale, dov'era stata medicata.