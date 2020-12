Covid Torino, rafforzati i controlli per il weekend prima di Natale

Gli accertamenti riguarderanno in particolare le zone più frequentate del centro storico come piazza Castello, piazza Vittorio, via Roma e via Garibaldi, ma saranno adottate anche misure sulla viabilità

Torino intensifica la presenza delle forze dell'ordine "nelle zone più soggette ad afflusso e concentrazione di persone", questa la decisione presa dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito dal prefetto Claudio Palomba, in vista dell'ultimo weekend prima di Natale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI IN PIEMONTE)

I controlli a Torino

I controlli, anche con pattuglie appiedate, riguarderanno in particolare le zone più frequentate del centro storico, come piazza Castello, piazza Vittorio, via Roma e via Garibaldi. Dopo gli ingorghi di domenica, primo giorno del Piemonte in zona gialla, saranno anche adottate misure sulla viabilità, per consentire una maggiore fruibilità delle vie del centro. Per limitare gli assembramenti nei pressi dei negozi, infine, è previsto per domani un incontro con le Associazioni di categoria dei commercianti e degli esercenti al fine di migliorare le misure organizzative.