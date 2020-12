Torino, si finge morto per sfuggire agli agenti: arrestato

Un uomo, 30enne originario della Costa d'Avorio, presunto autore di due furti con strappo avvenuti sabato pomeriggio in via Madama Cristina, a Torino, davanti agli agenti si è finto morto nel tentativo di non farsi arrestare. L'uomo è stato individuato dalla polizia a causa del cappotto giallo che indossava e che lo rendeva riconoscibile. Durante la fuga dagli agenti il 30enne si è liberato del vestito colorato e si è nascosto dietro un'auto in sosta, ma i poliziotti lo hanno individuato. Una volta in commissariato, il 30enne, nel tentativo di non farsi arrestare, si è buttato a terra fingendosi morto. L'uomo deve ora rispondere di furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale.