Covid, in Piemonte 1.011 casi su 8.330 tamponi processati

Il rapporto tra test e positivi è al 12,1%. Calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-13), sia negli altri reparti (-22). Le persone in isolamento domiciliare sono 51.848

A fronte di 8.330 tamponi processati, sono 1.011 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra positivi e test pari al 12,1%. Sono 36 i decessi comunicati nell'ultimo bollettino dall'Unità di crisi regionale, dei quali 5 relativi a oggi. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sceso a 291 (-13), mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 3.835, 22 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 51.848, i nuovi casi di guarigione sono invece 2.862. Il totale dei soggetti attualmente positivi è di 55.974.