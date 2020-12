Torino, picchia madre 87enne per estorcerle soldi per la droga: preso

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Torino dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della madre 87enne. Secondo l'accusa il 51enne picchiava l'anziana per ottenere denaro con cui comprare droga. A seguito dell'ultimo violento litigio i vicini di casa, preoccupati per le urla che provenivano dall'appartamento, hanno allertato i carabinieri. L'uomo è stato bloccato e l'anziana è stata accompagnata all'ospedale: è stata dimessa con sette giorni di prognosi per ecchimosi sulle braccia.

A quanto ricostruito, ormai da diverso tempo l'uomo pretendeva dalla madre con cui conviveva continue somme di denaro: la pensione era stata prosciugata come i risparmi.