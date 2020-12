Torino, tenta furto in scuola e cade da finestra per fuggire: è grave

Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una finestra della scuola Saba, in via Lorenzini a Torino, dove stava scappando dalla polizia. A segnalare la presenza dell'intruso è stato il custode della scuola poco prima delle sei, poi quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il ladro in un'aula, accovacciato con una torcia in bocca. Per cecare di fuggire ha rotto il vetro di una finestra e si è sporto dal cornicione per calarsi, rimanendo a penzoloni. Un poliziotto ha tentato di trattenerlo ma il ladro ha perso la presa ed è caduto a terra. È stato trasportato in codice rosso al San Giovanni Bosco.