Incendio in una villetta del Torinese, coniugi lievemente intossicati

Un incendio è divampato all'alba di oggi in una villetta a Castiglione Torinese, in strada Cordova. Due coniugi residenti nell'abitazione sono rimasti lievemente intossicati mentre la casa è stata dichiarata parzialmente inagibile.

La coppia intorno alle 4.30 è stata svegliata dal fumo, ha fatto in tempo ad uscire di casa e poi l'incendio ha avvolto la tavernetta e il primo piano dello stabile. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato il rogo dopo un paio d'ore di lavoro. Marito e moglie sono stato medicati sul posto dal personale del 118. Accertamenti sulle cause del rogo sono in corso.