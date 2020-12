Novi Ligure, tentano la fuga nella neve: arrestati per spaccio

Finiti in manette, entrambi sono accusati di spaccio e resistenza aggravata a pubblico ufficiale

Arrestati, dopo una fuga nella neve, per spaccio e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Due uomini, di origine marocchine, sono stati bloccati dai carabinieri di Novi Ligure, che ne avevano individuato l'auto in una zona di solito utilizzata per gli scambi di droga.

L'arresto

Grazie al supporto di altre pattuglie, e alla neve che ha reso più facile seguire le tracce, sono riusciti a circondarli e arrestarli in flagranza. Recuperati quattro involucri contenenti eroina e cocaina.