Covid, in Piemonte 1.553 nuovi contagi su 18.504 tamponi

Sono 1.553 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) registrati in Piemonte su 18.504 tamponi effettuati, con un'incidenza dell'8,4% e il 40.8% di asintomatici. Scende sotto quota 60 mila il numero dei piemontesi "attualmente positivi" al Covid: sono 59.991 nell'ultimo report dell'Unità di crisi regionale. Continua il calo dei ricoverati: meno 10 rispetto a ieri in terapia intensiva, il totale è di 300. Negli altri reparti meno 64, il numero complessivo scende a 4.005. Le vittime sono 96 di cui otto relative a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 55.686, i nuovi casi di guarigione 2573.