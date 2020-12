Un incendio è scoppiato ieri sera a Gignese, piccolo paese sulle colline del lago Maggiore, nel Verbano. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 22 con diversi mezzi per spegnere le fiamme divampate in una villetta di due piani. Le persone all'interno sono riuscite a mettersi in salvo. Il fuoco è stato probabilmente originato dalla canna fumaria.