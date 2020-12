Commercio illecito di avorio, 27 denunce in Piemonte

Ventisette persone sono state denunciate per commercio illecito di parti e prodotti derivati in avorio. L'operazione è nata da una serie di controlli effettuati negli ultimi mesi su siti web e nelle sedi di antiquari e case d'asta nelle province di Torino, Novara, Verbania e Vercelli, in cui state riscontrate numerose irregolarità. I carabinieri forestali del nucleo Cites del distaccamento di Torino Caselle hanno confiscato 258 oggetti in avorio, tra statuette, zanne lavorate e lisce ed oggettistica varia, per un valore stimato di oltre 150.000 Euro. Il commercio di avorio è un fenomeno in grande espansione e rappresenta il quarto traffico illegale più esteso al mondo dopo droga, armi e tratta di essere umani.