Chieri, schiaffi alla moglie durante lite: arrestato

A Chieri, nel Torinese, un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Da quanto appreso, il 40enne ha afferrato la moglie per la gola, colpendola con alcuni schiaffi al volto.

Il racconto della donna

Ai militari la vittima ha raccontato che i comportamentali violenti del marito andavano avanti da diversi mesi, ma che lei non lo ha denunciato prima per paura di ritorsioni.