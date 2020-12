Covid, in Piemonte 911 positivi a fronte di 10.752 tamponi

Il rapporto tra test e positivi è pari all’8,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 345, 14 in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono attualmente in cura 4.234 persone (+4)

Su 10.752 tamponi eseguiti in 24 ore, son 911 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi all'8,5% e una quota del 44% di asintomatici. È quanto si legge nel bollettino diffuso dall'Unità di crisi regionale, che comunica anche 64 decessi, di cui 7 relativi a oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 345, 14 in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono attualmente in cura 4.234 persone (+4). I nuovi casi di guarigione sono 1.136, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 61.161. In Piemonte il numero degli "attualmente postivi" è sceso a 65.749.