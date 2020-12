Covid: in Piemonte 1.269 casi nelle ultime 24 ore, ricoveri in calo

Sono 1.269 le persone risultate positive al Covid-19 oggi in Piemonte. Si tratta del 13,5% dei 9.386 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 508, pari al 40%. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale quindi a 177.788. I decessi comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte sono 55, di cui 4 verificatisi oggi, facendo salire il totale a 6.623. In calo (-7 rispetto a ieri) i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 359, e negli altri reparti (- 37 per un totale di 4.239). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)