Torino, picchia i genitori per i soldi della droga: arrestato

Voleva i soldi per la droga e l'alcol. E ancora una volta, come faceva ormai da due anni, per ottenerli ha picchiato gli anziani genitori, di 73 e 82 anni. I carabinieri hanno arrestato a Torino, nel quartiere Cenisia, un uomo di 47 anni per maltrattamenti in famiglia.

L'allarme

A chiamare i militari sono state le stesse vittime, malmenate per l'ennesima volta dal figlio che ha anche distrutto i mobili di casa alla ricerca del denaro. I due anziani hanno raccontato ai carabinieri le violenze subite in questo arco di tempo sia fisiche che psicologiche, con le continue richieste di soldi.