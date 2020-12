Maltempo Piemonte, troppa neve: crolla copertura campo Hockey Monleale

"Non abbiamo parole per tutto ciò - dicono dall'Asd Monleale Sportleale Hockey -. Ci ritroviamo senza una casa dopo tutti i sacrifici che sono stati compiuti in questi anni"

Crolla il tendone di copertura del campo dell'Hockey Monleale, nell'Alessandrino, squadra di hockey in line che milita in Serie A. Non ha retto il peso della neve di questi giorni, che ha interessato tutta la provincia. (IL METEO IN PIEMONTE)

Le dichiarazioni

"Non abbiamo parole per tutto ciò - dicono dall'Asd Monleale Sportleale Hockey -. Ci ritroviamo senza una casa dopo tutti i sacrifici che sono stati compiuti in questi anni. Tutte le piastrelle tolte, messe, aggiustate, le ultime alluvioni da cui ci siamo sempre rialzati grazie all'aiuto di tanti appassionati, gente del paese e non. Siamo increduli".