Controlli antidroga a Torino: arrestati tre pusher

Due cittadini senegalesi, un uomo di 33 anni e una donna di 42, sono stati arrestati dalla polizia nell'ambito di una operazione antidroga. Osservati da tempo, perché sospettati di rifornire i pusher nel quartiere Barriera di Milano. Nella loro abitazione, in via Cecchi, sono stati trovati 145 grammi di cocaina, eroina e crack. Erano nascosti in un calzino all'interno della scatola salva vita dell'energia elettrica. Recuperati anche 1.700 euro in contanti. In un altro appartamento di via Monte Rosa, gli agenti hanno sequestrato quasi 19mila euro in denaro contante e oltre una trentina di grammi di cocaina e crack. L'uomo che occupava l'alloggio, un 36enne nigeriano, è stato arrestato per spaccio.