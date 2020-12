Covid Piemonte: 1.456 nuovi casi su oltre 15mila tamponi

Sono 1.456 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,6% dei 15.100 tamponi eseguiti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). Gli asintomatici sono 665, pari al 45,7%. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 62 decessi, sei verificatisi oggi, e 3.107 guariti, più del doppio dei nuovi positivi. Tornano ad aumentare i ricoverati in terapia intensiva, nove in più rispetto a ieri per un totale di 366 pazienti, mentre scendono ancora (-75) quelli non in terapia intensiva, dove il totale è di 4.276. Le persone in isolamento domiciliare sono 62.121. Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 176.519 contagiati, 6.568 decessi e 103.188 guariti.