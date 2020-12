Covid, Cirio: "Dal 13 dicembre il Piemonte sarà in zona gialla"

"Dal 13 dicembre il Piemonte sarà regione gialla. L'induce Rt è sceso ancora e oggi è allo 0,74". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la presentazione di Green Pea di Oscar Farinetti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le perplessità

Poi: "Abbiamo alcune perplessità per quanto previsto per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Il Piemonte ha tanti Comuni molti piccoli, per cui le perplessità su questa misura le abbiamo trasmesse a Conte", ha continuato Cirio. Il Premier, aggiunge, "ha comunicato che attraverso le faq che avrebbe chiarito soprattutto che, tra le motivazioni di salute legate alla deroga sullo spostamento tra Comuni, si possa prevedere anche la salute sociale e il benessere psicofisico di una persona anziana, permettendole di stare con la sua famiglia".