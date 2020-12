Nichelino, pusher in "smart working": arrestato

Vendeva solo su appuntamento per non creare assembramenti ed evitare i controlli. Accorgimenti che non sono, però, serviti a evitare l'arresto a un pusher di 39 anni, fermato dai carabinieri a Nichelino, in provincia di Torino, per spaccio di droga.

L'arresto

L'uomo lavorava a casa, solo su appuntamento e a un cliente alla volta, ma i militari hanno aspettato sotto il portone e hanno fermato due clienti, in diverse occasioni. Nelle loro tasche hanno trovato una dose di hashish a testa. La successiva irruzione nell'abitazione ha permesso ai carabinieri di sequestrare 70 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per confezionare le dosi. Il pusher è stato arrestato, mentre i due clienti, 41 e 66 anni, entrambi di Torino, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.