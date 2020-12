Covid, a Ovada focolaio in istituto Madri Piemonte: positive sei suore

Contagiata anche la madre superiora Flavia Macciò, che dirige l'istituto di via Buffa e che conferma che una di loro, "anziana e affetta da altre patologie", è stata trasportata in ospedale

Sei suore sono risultate positive al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) nel convento Madri Pie di Ovada, in provincia di Alessandria. Contagiata anche la madre superiora Flavia Macciò, che dirige l'istituto di via Buffa e che conferma che una di loro, "anziana e affetta da altre patologie", è stata trasportata in ospedale. Nessuna altra avrebbe sintomi gravi.

Il convento

Nel convento sono presenti in totale quindici suore. Le sorelle gestiscono l'istituto Santa Caterina, sede anche del liceo della città, ma da mesi nessuna di loro ha più avuto contatti con la scuola.