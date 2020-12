Covid: in Piemonte 1.568 contagi e 57 morti, in calo i ricoveri

Sono 1.568 le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore, pari all'8,8% dei 17.897 tamponi eseguiti in Piemonte. Il 43,5% sono asintomatici. In calo anche il numero dei decessi, 57, di cui sette nella giornata di oggi, mentre i nuovi guariti sono 2.893. Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale, che registra un aumento dei ricoverati in terapia intensiva, cinque in più rispetto a ieri, e un nuovo decremento di quelli negli altri reparti (-56). Dall'inizio della pandemia, i positivi in Piemonte superano i 170mila (170.701), mentre i decessi diventano 6.360. Il totale dei piemontesi guariti è di 93.454. Le persone in isolamento domiciliare sono 65.909. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)