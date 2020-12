Fossano, percepiscono reddito cittadinanza senza diritto: 4 denunce

Secondo la guardia di finanza, i richiedenti hanno omesso di dichiarare, in tutto o in parte, la loro reale posizione reddituale e patrimoniale

Quattro persone sono state denunciate dalla guardia di finanza di Fossano, coadiuvata dalla compagnia di Cuneo, con l'accusa di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I finanziari, nel corso di una serie di controlli, hanno rinvenuto una serie di incongruenze nelle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

I controlli

Secondo i militari, i richiedenti hanno omesso di dichiarare, in tutto o in parte, la loro reale posizione reddituale e patrimoniale. Questo comportamento ha permesso loro di avere i requisiti necessari, senza in realtà possederli, per accedere alla misura di sostegno. L'importo complessivo dei benefici indebitamente percepiti ammonta a 20mila euro.