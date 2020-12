Torino, 15 denunce in meno di un anno: arrestato

Un uomo 50enne è finito in manette, dopo un furto nella centrale via Lagrange. Prima era già denunciato 14 volte nel 2020 per reati contro il patrimonio

Addirittura 15 denunce in meno di un anno per un uomo 50enne finito in manette a Torino, dopo un furto nella centrale via Lagrange. L'uomo, già denunciato 14 volte nel 2020 per reati contro il patrimonio, sabato scorso, alle 18, è entrato in un negozio di articoli sportivi, ha preso dagli espositori due paia di pantaloni, è andato nel camerino e li ha indossati. A tradirlo un'etichetta fuoriuscita dai pantaloni, che non è passata inosservata agli occhi dell'addetto alla sicurezza del negozio che ha bloccato l'uomo, subito dopo la barriera antitaccheggio.



Il precedente

Il 50enne è stato denunciato anche perché trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Nello stesso negozio, solo due giorni prima, la polizia aveva arrestato un 41enne di origini algerine che aveva cercato di allontanarsi con delle calzature addosso nuove, ma rubate.