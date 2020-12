Nichelino, ai domiciliari picchia la moglie: in carcere 56enne

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla. La donna ha raccontato agli investigatori le violenze fisiche e psicologiche che ha subito per 12 anni

A Nichelino, in provincia di Torino, un uomo di 56 anni ha preso a calci la moglie, costretta a chiudersi sul balcone e chiedere aiuto. Ora l'uomo è in carcere.

L'allarme

A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla. La donna ha raccontato agli investigatori le violenze fisiche e psicologiche che ha subito per 12 anni. Il marito non si faceva scrupoli a picchiarla e insultarla anche davanti alla figlia. L'uomo pretendeva, tra le altre cose, un controllo maniacale delle spese di casa e un menù diverso ogni giorno. Le violenze sono aumentate dallo scorso giugno, da quando l'uomo è stato costretto restare casa agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.