Tragedia a Novara. Un operaio di 36 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta della zona industriale di Sant'Agabio. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un rullo trasportatore. Portato in ospedale, l'operaio è morto poco dopo. Sul luogo dell'incidente anche vigili del fuoco, carabinieri e Spresal.