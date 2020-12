Covid, focolaio in Rsa a San Sebastiano Curone: positivi 40 ospiti

Focolaio in una Rsa a San Sebastiano Curone, in provincia di Alessandria, dove nella casa di riposo San Giuseppe sono risultati positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) 40 ospiti su 57. Contagiati anche 4 operatori. Al momento, come confermato dal Comune, ci sono stati tre decessi.

Il Comune: "Rsa pesantemente colpita"

"Questa Rsa era stata risparmiata dalla prima ondata Covid in primavera, purtroppo ora viene pesantemente colpita", sottolinea l'amministrazione comunale. L'Asl di Alessandria ha inviato i medici delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) che hanno disposto tre ricoveri in ospedale.