Covid, in Piemonte 1.617 contagi a fronte di 17.016 tamponi processati

Oggi in Piemonte si registrano 1.617 nuovi contagi su 17.016 tamponi effettuati, il rapporto tra positivi e test effettuati si conferma al 9.6%. Cala invece il numero dei ricoverati: 11 in meno in terapia intensiva, in totale i pazienti sono ora 377, e 85 degenti in meno negli altri reparti, per un totale di 4.652 ricoveri. Sono invece 64 i decessi, mentre si registrano 4.227 nuovi guariti e 67.240 persone in isolamento domiciliare. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)