Rubano auto ma si schiantano contro palo: due denunciati nel Torinese

Rubano un'auto ma si schiantano contro un palo della luce. Due cittadini stranieri, un marocchino e un romeno di 29 e 45 anni, sono stati denunciati dai carabinieri a Carmagnola (Torino) per rapina, furto, danneggiamento e guida senza patente.

La vicenda

Venerdì sera i due hanno avvicinato un operaio che stava comprando delle sigarette a un distributore automatico e gli hanno sottratto il pacchetto. Nell'assistere alla scena l'amico della vittima, che lo aspettava in auto, si è spaventato ed è scappato lasciando la vettura, una Lancia Musa, con le chiavi inserite nel quadro. I due hanno così deciso di approfittarne e si sono portati via l'auto. Alla guida il 29enne che, complice l'alto tasso alcolico, è finito contro un palo della luce. I carabinieri, intervenuti per l'incidente, hanno così scoperto la rapina. Nell'impatto contro il palo, il 29enne alla guida dell'auto rubata è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. Estratto dai soccorritori, è stato trasportato al Cto di Torino: non è in gravi condizioni.