Torino, sorpreso a rubare si congratula con la polizia: arrestato

E' successo in un albergo di via San Domenico: protagonista dell'episodio un 48enne soprannominato 'Arsenio Lupin 2.0'

Forte di una carriera decennale nel crimine, quando è stato arrestato si è complimentato con i poliziotti per il lavoro svolto. E' successo a Torino: protagonista dell'episodio un 48enne soprannominato 'Arsenio Lupin 2.0', per la classe dimostrata durante l'arresto.

Vestito di nero, l'uomo si è introdotto in un albergo di via San Domenico ma è stato visto dal custode, attraverso le telecamere della video sorveglianza, mentre forzava la porta di ingresso alla reception. Quindi è scattato l'allarme e l'arresto. La polizia ha sorpreso il 48enne con addosso 500 euro in contanti e un telefono aziendale. L'uomo è stato anche multato perché ha violato il coprifuoco.