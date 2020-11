Torino, un uomo sorpreso a rubare in una scuola: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Torino dai carabinieri che lo hanno sorpreso, in piena notte, a rubare in una scuola. Il ladro ha forzato la porta esterna del locale caldaia di un istituto comunale del quartiere Rebaudengo, e poi ha scassinato diversi armadietti metallici dei professori. A causa del fascio di luce proveniente dalla sua torcia, però, è stato notato dai carabinieri di pattuglia che hanno visto all'interno dello stabile un bagliore. Intervenuti, i militari hanno bloccato il malvivente che aveva già rubato una macchina fotografica digitale e una macchina per il caffè.